Raccolta differenziata porta a porta, ma non solo. Il servizio di igiene urbana di un territorio si fonda anche su una serie di attività quotidiane importanti per la tutela dell’ambiente e la cura del decoro urbano.

Fra queste rientrano i trattamenti antialari, antilarvali, di deblattizzazione e derattizzazione, fondamentali per garantire un elevato standard di igiene sanitaria. Sono una vetrina per la definizione delle azioni svolte sul territorio e insieme allo spazzamento sono i servizi che definiscono la qualità dell’operato. Trattamenti indispensabili in tutto l’anno, con particolare attenzione al periodo estivo in cui si vive maggiormente al di fuori delle proprie abitazioni.

Per evitare, quindi, spiacevoli incontri con topi e zanzare gli operatori sono al lavoro per garantire con grande efficacia l’igiene urbana.

Un calendario fitto di interventi fino a maggio del 2023, tutto da scoprire nelle immagini allegate.