Savelletri: nuovo senso unico in via Pola, tra Via degli Scavi e Via Po

Un nuovo senso unico a Savelletri per agevolare i residenti della zona.

È stato invertito il senso unico di marcia in Via Pola, nel tratto compreso tra Via degli Scavi e Via Po, con direzione di marcia monti-mare.

L’ordinanza, entrata in vigore oggi, lunedì 13 giugno, regolamenta un breve tratto di strada che, data la pedonalizzazione del centro di Savelletri, non consentiva ai residenti di Via Pola e Via Dalmazia di accedere alle proprie abitazioni in auto (ad entrambe le strade, infatti, è possibile accedere solo da Via Fiume che è ricadente nell'area pedonale).

«Dopo le opportune verifiche tecniche, abbiamo valutato di accogliere positivamente le richieste dei residenti, che, già dallo scorso anno avevano raccolto 51 firme, chiedendo questa modifica – dice l‘assessore alla Viabilità Donatella Martucci -. In questo modo miglioreremo la fruibilità degli accessi alle abitazioni anche nei mesi ad alta densità turistica”