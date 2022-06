“Di che Pianeta sei?”, torna il GREST all’Oratorio del Fanciullo

Tutto pronto per il Grest, la tradizionale attività estiva degli oratori italiani, che animerà l’Oratorio del Fanciullo di Fasano coinvolgendo nei pomeriggi di tutto il mese di giugno bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni, che quindi abbiano svolto una classe scolastica compresa fra la terza elementare e la prima media.

Anche quest’anno il Grest sarà organizzato dall’Oratorio del Fanciullo anspi, dalla parrocchia S. Antonio abate e dai Figli della Carità Canossiani, nell’ambito del progetto “Oratori insieme” in sinergia con l’Oratorio anspi don Cosimo De Carolis e i Servizi Sociali Professionali del Comune di Fasano.

Il filo conduttore dell’edizione 2022 sarà la storia del Piccolo Principe, contenuta nel romanzo pubblicato nel 1943 dallo scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry. Esiste un pianeta la cui parola d’ordine è ACCOGLIENZA, e dove tutti i bambini sono considerati il tesoro più prezioso di cui la sua popolazione dispone. Il clima che si respira è quello di CASA: si cucina e si mangia insieme, si colorano pareti e stanze, si impara a sistemare e aver cura del luogo e dei materiali, si sognano CAMBIAMENTI per il BENE COMUNE. C’è una grande attenzione al risparmio e ai consumi, ma soprattutto ad ogni persona della COMUNITA’. Grandi e piccoli collaborano a realizzare continui eventi di SOLIDARIETA’ per il prossimo e sono impegnati nella custodia dei più fragili e della loro casa comune. Vi sono spazi, esterni e interni, nei quali ci si confronta con animo ma anche con GENTILEZZA, e non tramonta il sole senza che le persone facciano PACE, in caso di litigi.

Durante le attività, gli animatori volontari promuoveranno giochi, attività laboratoriali, spazi di incontro e confronto intergenerazionale, momenti di preghiera e formazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, ci si può rivolgere ogni pomeriggio presso l’Oratorio del Fanciullo (via Carso,1) dalle ore 17.30 alle 19.30 o mandare un messaggio WhatsApp al numero 3311340543.