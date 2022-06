Rinnovato accordo tra il Comune di Fasano e GialPlast srl: ecco il nuovo logo

Rinnovato accordo tra il Comune di Fasano e GialPlast srl per il servizio di igiene urbana sul territorio fasanese. Un binomio che si è rivelato vincente sin dagli esordi del sistema di raccolta differenziata “porta a porta spinto” nel gennaio 2020. In attesa di conoscere tutte le novità attuative che verranno rese note nel corso delle settimane e dei mesi a venire, cambia il visual grafico ed il claim della campagna di comunicazione.

Lo slogan “FAsano il tuo ambiente” è un gioco di parole con un chiaro rimando alla Città di Fasano ed un invito alla popolazione a fare la propria parte, attivamente, per tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in cui quotidianamente si vive. Solo in questo modo, se ognuno dà il suo contributo, possiamo incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e vivere in un mondo sempre più pulito.

Sullo sfondo il logo che sintetizza le principali caratteristiche morfologiche del territorio, con le onde del mare a rappresentare la bellezza delle zone costiere, e la foglia a forma di collina a simboleggiare la Selva di Fasano e il polmone verde della città.