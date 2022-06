Primo incontro del Rotaract Club di Fasano: ospite d'onore il professore Michele Troisi

Si è tenuto sabato 4 giugno, nella splendida cornice della Sala di Rappresentanza di Palazzo del Balì, il primo incontro pubblico organizzato dal Rotaract Club di Fasano, inaugurato ad aprile scorso. Ospite d'onore il Prof. Michele Troisi, associato di Diritto Costituzionale presso l'Università del Salento, il quale ha saputo egregiamente esplicare gli aspetti principali dei cinque quesiti referendari su cui la popolazione è chiamata ad esprimersi domenica 12 giugno. L'evento, presentato dal Segretario del club Luca Surdo e dal Presidente Fabrizio Pinto, è stato moderato dal Vicepresidente Luca Fanigliulo che ha ben pungolato l'ospite su un tema, quello della giustizia, spesso preminente nella vita pubblica del Nostro Paese.

La carenza informativa sui principali media nazionali in relazione all'imminente Referendum, ha motivato i giovani fondatori del Rotaract Club al fine di realizzare un incontro che avesse come obiettivo quello di fornire al pubblico gli strumenti per operare una scelta consapevole. In tal senso, il prof. Troisi ha professionalmente sviscerato i pro e i contro relativi all'abrogazione delle diverse disposizioni legislative.

Un'ottima occasione per avvicinarsi ad una tematica che interessa, al di là del prossimo appuntamento elettorale, la sfera personale di ogni singolo cittadino.