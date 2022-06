Torre Canne, parte la ZTL nelle strade del centro

Zona a traffico limitato per tutta l’estate a beneficio dei residenti e i villeggianti, per migliorare la vivibilità delle zone più suggestive e più frequentate della marina di Fasano.

Fino al 30 settembre è stata istituita a Torre Canne la zona a traffico limitato. La chiusura alla circolazione interessa l’area ricompresa tra le seguenti strade: via Lago di Lesina, via Elba, via del Faro e via Tremiti.

Inoltre, fino al 31 agosto, in via del Faro, nel tratto compreso tra via Lago di Lesina e via Tremiti, la circolazione è temporaneamente sospesa, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 03.00 nei giorni feriali, con anticipo alle ore 10.00 nelle giornate prefestive e festive (Via Imperia solo prefestivi e festivi).

Sono fatti salvi i transiti di autobus di linea, residenti, autorizzati Z.T.L., veicoli di soccorso e di polizia, velocipedi e veicoli al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno, carico e scarico merci con autocarro.

Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a n. 1 pass sul quale dovrà esser apposta la targa del veicolo.

La richiesta del permesso potrà essere fatta solo in via telematica muniti di Carta d’Identità Elettronica o SPID, al seguente link https://pass.brav.it/Fasano/FrontOffice/

Le strutture ricettive, una volta registrate ed accreditate, in autonomia gestiranno i permessi per i propri clienti.

«Si tratta di un provvedimento che - dice l’assessore alla Mobilità Donatella Martucci - conferma la volontà di proseguire nel percorso già intrapreso nel corso della scorsa amministrazione di regolamentare progressivamente gli accessi delle auto nelle zone maggiormente attrattive, per migliorare la fruibilità pedonale e valorizzare il territorio. Inoltre da quest’anno abbiamo condiviso con gli imprenditori di Torre Canne la sospensione temporanea della circolazione in via del Faro, nel tratto compreso tra via Ancona e via Imperia, tutti i giorni dal 1 giugno al 30 settembre dalle 13.00 alle 24.00, mentre solo per il mese di agosto la chiusura sarà anticipata dalle 10.00. Ringrazio tutti gli operatori per la disponibilità e per la sensibilità mostrata nel corso del confronto, che li vedrà coinvolti anche nelle fasi successive. Stiamo lavorando infatti per rivedere in maniera organica il piano della viabilità in tutte le frazioni e in Fasano centro, consapevoli che per farlo è necessario tempo e studio».