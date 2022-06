Sicurezza, Fasano presente al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Più controlli e più pattugliamenti per tutta l’estate per garantire maggiore sicurezza.

È quanto è emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è appena concluso in Prefettura e alla quale ha partecipato anche il sindaco Francesco Zaccaria per discutere degli ultimi episodi di criminalità dei giorni scorsi.

Durante la riunione il sindaco ha manifestato la disponibilità a garantire la presenza della Polizia Locale in attività congiunte di controllo con le altre forze dell’ordine per ottimizzare nel modo più efficace le risorse presenti sul territorio.

Il Prefetto di Brindisi, di concerto con comitato provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Questura, ha stabilito di incrementare i pattugliamenti e porre in essere una serie di iniziative che possano coprire tutto il periodo estivo a beneficio di residenti e visitatori.

«Ringrazio il Prefetto e le forze dell’ordine per la solerzia e l’immediata risposta – dice Zaccaria –. Il lavoro congiunto di collaborazione e cooperazione ci consentirà di pianificare al meglio gli interventi e le decisioni da assumere».