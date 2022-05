A Torre Canne arriva una nuova isola ecologica informatizzata

Con l’arrivo delle belle giornate cresce il numero di turisti e di cittadini non abitualmente residenti sul territorio di Fasano, in particolare nelle località di Savelletri, Selva, Laureto e Torre Canne.

Qui, oltre alla maxi isola di recente installazione e situata in via Appa Antica all’interno del parcheggio antistante il Grand Hotel Serena, arriva una nuova isola ecologica informatizzata.

Viene quindi ulteriormente potenziata la presenza di questi preziosi strumenti innovativi per il conferimento dei rifiuti che si sono dimostrati, nel corso degli anni del servizio targato GialPlast, un valido supporto alla raccolta porta a porta spinta.

La nuova isola ecologica di Torre Canne è stata collocata in via Egadi, andando ad aggiungersi a quella già esistente in via del Faro all’ingresso di Torre Canne.

«Continua il potenziamento del servizio di igiene urbana sul territorio di Fasano – spiega il primo cittadino, Francesco Zaccaria – Con l’installazione di una nuova isola ecologica informatizzata a Torre Canne diamo un’ulteriore possibilità ai tanti turisti che arrivano in questi giorni e che arriveranno nelle prossime settimane per smaltire correttamente i rifiuti prodotti, nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano».

L’obiettivo primario è quello di continuare a migliorare le percentuali di raccolta differenziata finora registrate, costantemente oltre il 70%. A ricordarlo è l’assessore all’Ambiente, Gianluca Cisternino: «A Torre Canne nei mesi di luglio e agosto sarà attiva una maxi isola ecologica con la presenza di un eco-informatore, adeguatamente formato per dare le informazioni corrette sul conferimento delle diverse tipologie di frazione, soprattutto per quei turisti che vengono per qualche giorno e non sanno come disfarsi dei rifiuti prodotti. Inoltre, in queste ore viene installata una nuova isola ecologica informatizzata in via Egadi che va ad integrarsi a quella già presente in via del Faro. Lo scopo dell’iniziativa è sia di rafforzare il servizio durante la stagione estiva, quando cresce la presenza di popolazione sul territorio, sia di raggiungere e superare la soglia dell’80% di raccolta differenziata, con evidenti benefici per tutta la cittadinanza».

Anche per le isole ecologiche informatizzate vanno rispettate le regole di corretto conferimento, vale a dire divieto assoluto di utilizzare sacchi neri per qualsiasi tipo di rifiuto; l’organico in buste biodegradabili e compostabili, carta e vetro direttamente nel contenitore senza alcun tipo di busta, non riciclabile e plastica in buste trasparenti. Tutte le varie frazioni devono essere opportunamente differenziate.

È, inoltre, vietato abbandonare rifiuti all’esterno dei contenitori, mentre ingombranti (ad esempio tapparelle, vaschette in plastica, secchi) e apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno portate al Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura oppure, in alternativa, si può richiedere un ritiro gratuito a domicilio su prenotazione, contattando i numeri 800115888 (da rete fissa) e 3701037842 (da rete mobile).

Ecco l’elenco completo delle isole ecologiche informatizzate e dove trovarle:

FASANO VIA DELL'AGRICOLTURA - ZONA INDUSTRIALE

FASANO VIA ATTOMA - RIENTRANZA SEDE STRADALE

FASANO VIA S. ELIA - NEI PRESSI DEL ROYAL BAR

PEZZE DI GRECO VIA BERTANI - NEI PRESSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PEZZE DI GRECO - VIA ANGELINI

SPEZIALE - VIA LECCE

POZZO FACETO - VIA DELLE CROCI

MONTALBANO - VIA VITT. CARPARELLI INCR. LA MASA

TORRE CANNE - VIA DEL FARO INGRESSO TORRE CANNE ROTATORIA

TORRE CANNE – VIA EGADI

LAURETO - VIALE TUPPARELLO ISOLA SPARTI TRAFFICO

SELVA DI FASANO - VIALE DEL LECCIO NEI PRESSI DEL BAR APOLLO

STAZIONE DI FASANO - PRESSO LARGO STAZIONE

COCOLICCHIO - CANALE DI PIRRO - MONTE ABELE VIALE BOSCO TALLINARO

MAXI ISOLE

FASANO - LARGO PALMIRA MARTINELLI

FASANO - VIA ROMA NEI PRESSI SUPERMERCATO PENNY MARKET

SAVELLETRI - VIA DEGLI SCAVI ( S.P. 90 ) NEL PARCHEGGIO ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO

TORRE CANNE - VIA APPIA ANTICA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE GRAND HOTEL SERENA EX "TERME DI TORRE CANNE"