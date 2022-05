Scuola dell’Infanzia “Pietro Nenni”, in arrivo gli arredi per il nuovo cortile della scuola

Più di 30mila euro di nuovi arredi e attrezzature per completare il cortile della scuola dell'Infanzia «Pietro Nenni». La somma, finanziata mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzata per attrezzare il nuovo giardino in corso di realizzazione nel plesso.

Il giardino sarà il primo esempio in città di didattica all’aria aperta, una moderna aula all'aperto con percorsi sensoriali, tattili, sonori e cromatici. Il progetto, del costo complessivo di 176mila euro, è finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione – D.P.C.M. 17 luglio 2020 di assegnazione ai comuni dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali – contributo annualità 2021 e 2022.

«A questa somma si rende necessario aggiungere il costo degli arredi e delle attrezzature – dice il sindaco Francesco Zaccaria – per poter restituire ai piccoli uno spazio riqualificato che sarà un unicum nel nostro territorio».

Ispirato ai principi del fare scuola in spazi aperti, il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria scuola «esterna».

Ci saranno aule all'aperto, spazi per laboratori di terra «cruda», orti didattici, luoghi che diventeranno percorsi sensoriali, tattili, cromatici per lavorare sui cinque sensi e sui principi cardine della didattica per bambini fino a sei anni: i campi di esperienza.

Ci sarà anche una piccola palestra all'aperto con pavimento in gomma anti-trauma per consentire di coinvolgere i bambini, in modo ludico-creativo, in esperienze fisiche diversificate per consolidare le capacità motorie di base con i benefici dell'esposizione al sole e all'aria aperta.

E ancora: ci saranno un frutteto didattico e un percorso psico-motorio e ludico.

Insomma da luogo di abbandono e degrado, il cortile della scuola diventerà spazio didattico moderno e all'avanguardia.