Il Parco Culturale Gruppo Fortis inaugura la sua prima sede nel nord Barese

Il Parco Culturale Gruppo Fortis allarga ulteriormente i suoi orizzonti.

Sabato 21 maggio infatti verrà inaugurata e presentata a Corato (Bari), in via Polvere delle Rose 4D, la prima sede del Gruppo nel nord barese. Dalle 17 alle 19 ci sarà un tavolo tecnico di presentazione con le rappresentanze locali, imprenditoriali e organizzative.

In questa occasione verrà presentato al territorio il Parco Culturale Gruppo Fortis e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Il Parco Culturale Gruppo Fortis è una realtà dinamica e multiforme, che nasce dalla sinergia tra i diversi membri di cui si compone tra cui istituzioni nazionali e internazionali.

Queste danno vita al Gruppo, credendo fermamente nella propria mission: utilizzare la cultura come strumento essenziale per far crescere i territori e società. La sede di Corato sarà un punto di riferimento per Partner ed enti del Gruppo, ma anche per l’intero territorio: si terranno tavoli tecnici per dar vita ad iniziative culturali che possano portare benefici alle varie componenti del territorio.

All’inaugurazione saranno presenti il presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis Giuseppe Pagnelli, il Coordinatore Ats Noneet Puglia Gianfranco Bianchi, la coordinatrice della sede di Bari-Nord del Parco Culturale Antonella Bucci, il coordinatore Libera Formazione Alfonso Cavallo e il direttore del Polo Uninettuno Puglia e coordinatore Agenzia Anpal Dasep Francesco J. Pagnelli.

Al termine dell’evento ci sarà un momento di condivisione con un rinfresco.