Il giorno venerdì 13 maggio 2022 presso il Chiostro dei Minori Osservanti e in diretta sulla Pagina fb dell’Associazione Culturale “Calliope” si è tenuto il primo di una serie di iniziative sul tema della “Gentilezza” organizzate dall’ Associazione “Calliope”, presieduta da Mariateresa Maggi, inserite nel programma di “O-maggio all’ infanzia 2022”.

L’evento si è aperto con l’ “Angolo della Solidarietà” e un “laboratorio artistico della Gentilezza” curato dall’ artista Camilla Pistoia, seguito da letture e giochi Gentili a cura dello Staff "Nati per leggere - Fasano Valle d' Itria" e infine la proposta di alcuni ”Libri della Gentilezza a cura del Dott. Rocco Saldutti, medico pediatra, responsabile de "Il Circolo del Grillo Parlante" Acquaviva delle Fonti e l’ intervento della Pediatra Dott.ssa Loredana Marinelli.

La serata si è conclusa con la presentazione degli Ambasciatori della Gentilezza del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza" promosso dall’ Associazione" Cor et Amor "di Ivrea (Torino).

Un emozionante momento di condivisione gentile con la Dott.ssa Arcangela De Vivo medico pediatra, Responsabile nazionale "Pediatri della Gentilezza", la Dott. ssa Donata Dileo Psicologa e Psicoterapeuta, Ambasciatrice nazionale "Progetto Costruiamo Gentilezza", l’ I.I.S.S. " L. da Vinci" grazie alla D. S. Prof.ssa Maria Stella Carparelli e la Prof.ssa Teresa Cecere "Insegnante della Gentilezza", l’ I. I.S.S. "G.Salvemini" grazie alla D. S. Prof.ssa Marella Convertino e il Prof. Giovanni Cisternino "Insegnante della Gentilezza", il Dott.

Giuseppe Pulito “Pediatra della Gentilezza”, la Presidente del Coordinamento "Associazioni in rete Fasano"

Mariateresa Maggi “Ambasciatrice della Gentilezza”.

I prossimi appuntamenti gentili: sabato 21 maggio alle ore 16:00 presso il Parco della Rimembranza con la "Caccia al tesoro e merenda della Gentilezza" (5-10 anni con accompagnatore) in collaborazione con “Area Celsi” (Per adesioni 334 7030282 - Regolamento disponibile sulla pagina fb dell'Associazione "Calliope), domenica 22 maggio alle 10:00 con la "Passeggiata e picnic della Gentilezza"- Partenza Largo Palmina Martinelli verso Masseria Notarangelo in collaborazione con “Campus del Turismo” (Regolamento disponibile sulla pagina fb dell'Associazione "Calliope"), domenica 5 giugno alle 10:00 presso i Giardini Pistola, Strada Provinciale 1 S/N per la Giornata Mondiale dell’ambiente: "Il mio piano per salvare il mondo" - Essere gentili con il nostro pianeta - Visita ai Giardini (Ingresso Libero) Laboratori e merenda (costo e adesioni contact@tenutapistola.com - 327 1092505).

"Con la gentilezza si può scuotere il mondo" (M. Gandhi)