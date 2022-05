La fasanese Valeria Panzetta ospite all’evento per i 15 anni dell'Agenzia Nazionale per i Giovani

La fasanese Valeria Panzetta ha partecipato giovedì 5 e venerdì 6 maggio presso MAXXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, all’evento “ANG turns 15”, per festeggiare i 15 anni dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Valeria, che nel 2014 ha partecipato nella Sala dei Cinquecento di palazzo Vecchio a Firenze, alla giornata di presentazione del progetto Erasmus+ 2014-2020 e ha condiviso la propria esperienza di studentessa Erasmus presso licei francesi e università italiane, ha partecipato come ospite all’evento insieme ad altri 150 giovani provenienti da tutta Italia e insieme a personalità della politica nazionale ed europea. I festeggiamenti per i 15 anni dell’ANG ricorrono, tra l’altro, nell’Anno europeo dedicato ai giovani e con le celebrazioni dei 35 anni del Programma Erasmus.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+: Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà e attraverso la loro implementazione in Italia, dà attuazione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2021-2027 con lo slogan “Arricchire la vita, aprire la mente”. L’Agenzia Nazionale per i Giovani in 15 anni di lavoro ha presentato oltre 16mila progetti cui hanno partecipato 147mila giovani italiani ed europei, di questi 33.400 con minori opportunità.

Nell’Anno europeo dedicato ai giovani, Valeria Panzetta ha preso parte attivamente a due giorni di eventi, dibattiti, incontri e workshop, cui hanno anche aderito rappresentanti di ANG, rappresentanti istituzionali, referenti di associazioni giovanili e ospiti internazionali. Inclusione, transizione digitale e ambientale sono stati le tematiche principati oggetto di discussione. Questa è stata l’occasione per volgere lo sguardo al lavoro svolto dall’ANG negli anni passati, ma anche al presente e al futuro, per conoscersi e scambiare esperienze, opinioni, prospettive, dare vita a nuove collaborazioni.

La due-giorni dedicata ai festeggiamenti dei 15 anni dell’ANG, dapprima inaugurata dall’intervento del ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ha avuto come protagonisti dei dibattiti la direttrice generale, Lucia Abbinante, il Capo Dipartimento Politiche Giovanili, Marco De Giorgi; il direttore generale dell’Agenzia Nazionale slovena, Uros Skrinar; Adriano Addis, in rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Segretario generale del Museo MAXXI, Pietro Barrera. Un videomessaggio di saluto è stato inviato da Sofia Eriksson Waterschoot, direttrice gioventù, istruzione ed Erasmus+ presso la Direzione Generale istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione Europea. In video conferenza, sono intervenuti i direttori dell’Agenzia francese, Mathieu Roumegous, e tedesca, Hans George Wicke; Marta Gutierrez Bennet, Head of sector – Erasmus+ Programme implementation in Unit B4 European Commission.