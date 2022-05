Market Solidale Fasano: pubblicata la graduatoria dei nuovi beneficiari

La rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla nona fase di sostegno che consentirà a 15 nuclei familiari residenti nel comune di Fasano e in situazione di difficoltà economica, di usufruire gratuitamente dei servizi del Market Solidale di Fasano fino ad ottobre 2022.

La graduatoria, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento ed avente come identificativo il codice pratica assegnato ad ognuno dei richiedenti, è stata e pubblicata sul sito www.equoenonsolo.it oltre che presso la sede del Market in via Conversano.

Entro e non oltre giovedì 13 maggio 2022, i titolari delle domande potranno presentare richiesta di riesame per correzione di eventuali errori di compilazione, comunicando i dati corretti via email a: marketsolidalefasano@gmail.com.

In seguito, i nuclei ammessi al sostegno dovranno presentare copia dei documenti loro richiesti per consentire di verificare la veridicità di quanto dichiarato in domanda. Nel caso in cui, durante il periodo di sostegno, dovessero aumentare le risorse a disposizione del programma, aumenterà anche il numero degli ammessi, con i nuovi beneficiari che saranno individuati attraverso lo scorrimento della graduatoria pubblicata.

Negli ultimi anni il Market Solidale di Fasano potendo contare solo su risorse provenienti da donazioni private, riesce a soddisfare solo il 30% delle richieste di sostegno presentate, pertanto i volontari della rete invitano sempre più cittadini a sostenere le raccolte fondi e di prodotti di prima necessità nei “carrelli spesa solidali” posizionati vicino alle casse dei supermercati cittadini che aderiscono all’iniziativa. Per donare senza muoversi da casa, queste le coordinate bancarie del Market Solidale Fasano: IBAN: IT54I0542425800000001000311. Beneficiario: Cooperativa Sociale Equo e non Solo. Causale: Donazione Market Solidale Fasano. Con “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, insieme alla donazione (importo minimo €. 100,00), potrete contattarci per comunicare il nome ed il recapito della famiglia che si vuole aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla nuova famiglia sarà così garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese ogni €. 50,00 in più donata. Tutto sarà tracciato: dal bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici fiscali previsti, alla spesa dei beneficiari, che firmeranno una ricevuta che attesterà quanto ricevuto.