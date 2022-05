Palazzo di Città si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Ieri 7 maggio anche a Fasano il Palazzo di Città si è illuminato di rosso per celebrare la Croce Rossa in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

Oggi 8 maggio in tutto il mondo si festeggia il movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: milioni di volontari si uniscono per confermare i Sette Principi che guidano il loro operato in uniforme.

Dopo aver esposto la bandiera, il sindaco Francesco Zaccaria ha così dimostrato il sostegno dell'amministrazione al Comitato di Fasano, aderendo all'iniziativa nazionale.