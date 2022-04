Il Lions Club Fasano Host sarà presente al tradizionale Lions Day

Si celebrerà domenica 24 aprile il tradizionale Lions Day cui parteciperà il Lions Club Fasano Host presso la sede territoriale eletta di Mesagne, dove confluiranno diversi Lions Clubs della zona e il nostro in particolare, essendo legato dal vincolo di sponsoring nei confronti del Club mesagnese, il quale fa da anfitrione della manifestazione, e che ebbe, alla sua fondazione, il fasanese Dino Arnese, già tra i fondatori del sodalizio fasanese nel 1979, come Lions Guida.

A Mesagne sarà presente anche il Leo Club Fasano con un suo gazebo, all'interno della consueta attività promozionale dei vari e multiformi services lionistici, che si svolgerà per tutta la mattinata nella cittadina dell'entroterra brindisino, coinvolgendo piazze e strade nel tradizionale tripudio dei colori del Lions International. Saranno organizzati lo screening per il diabete in favore della cittadinanza, la raccolta degli occhiali usati, quest'anno devoluta in favore dei profughi ucraini, e saranno promossi services come il servizio cani guida che dal centro nazionale di Limbiate vengono annualmente assegnati a vari non vedenti gratuitamente, gli scambi giovanili e il quanto mai attuale service presso gli istituti di istruzione denominato "Un poster per la pace", che da decenni coinvolge bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, in un'opera di sensibilizzazione planetaria alla vocazione umana alla pace, quest'anno tornata di scottante attualità.

Il Lions Day, dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia, torna finalmente questa primavera a suggellare nuovamente i vincoli di amicizia che legano i Clubs Lions sul territorio ed ugualmente a manifestare ancora una volta lo spirito di servizio che essi svolgono in favore delle comunità territoriali e soprattutto dei soggetti più deboli della nostra società.