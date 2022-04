Market Solidale Fasano, pubblicato il nuovo avviso

La rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che, fino a sabato 7 maggio 2022, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla nuova fase di sostegno del Market Solidale di Fasano che permetterà a 15 famiglie, con un ISEE non superiore ad €. 8.000,00 residenti nel comune di Fasano, di usufruire per i prossimi sei mesi dei servizi del Market.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito www.equoenonsolo.it , dove oltre a compilare la domanda, sarà anche possibile consultare e scaricare la guida per la compilazione, l’avviso pubblico e il regolamento.

Oltre che dagli enti, dai patronati e dagli uffici preposti, dal 20 aprile, gli aventi diritto potranno ricevere su appuntamento (tel. 338.8525075), informazioni o assistenza nella compilazione della domanda presso il Market Solidale di Fasano in via Conversano n. 8, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 18,30 alle 20,00.

La graduatoria, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento e con codice pratica per identificare i richiedenti, sarà pubblicata entro martedì 10/05/2022 sul sito www.equoenonsolo.it, sui profili social della rete, presso le sedi dei Market, ma anche trasmessa agli enti che collaborano con la rete. Gli ammessi al sostegno saranno poi contattati per il perfezionamento dell’iscrizione al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di ammissione.

Dal 2017 ad oggi, oltre duecento a nuclei familiari della nostra città, per circa ottocento persone, hanno potuto beneficiare del sostegno del nostro market di Fasano che da anni è finanziato solo da donazioni private. Nel ringraziare tutti coloro che ci sostengono con generosità, ci auguriamo che sempre più donatori aderiscano alle nostre iniziative di raccolta fondi e di prodotti di prima necessità permettendoci di aumentare il numero di famiglie ammesse al sostegno.

Per donare senza muoversi da casa, queste le coordinate bancarie del Market Solidale Fasano: IBAN: IT54I0542425800000001000311. Beneficiario: Cooperativa Sociale Equo e non Solo. Causale: Donazione Market Solidale Fasano.

Con “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, insieme alla donazione (importo minimo €. 100,00), potrete contattarci per comunicare il nome ed il recapito della famiglia che si vuole aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla nuova famiglia sarà così garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese ogni €. 50,00 in più donata.

Tutto sarà tracciato: dal bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici fiscali previsti, alla spesa dei beneficiari, che firmeranno una ricevuta che attesterà quanto ricevuto .

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli alla Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via Fogazzaro, 59 a Fasano o presso i supermercati della nostra città dove trovate i nostri carrelli solidali.