“CondividENDO”: sabato 23 un incontro per parlare dell’endometriosi

Sabato 23 aprile alle ore 17:30 presso il CiaiaLab-Laboratorio Urbano di Fasano si terrà l’incontro “CondividENDO: condivisione delle possibilità di gestione dell’endometriosi”.

L’evento, ad ingresso gratuito, ha l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire una tematica spesso purtroppo trascurata: l’endometriosi. Una patologia ginecologica, silente e invalidante, che affligge, solo in Italia, circa 3 milioni di donne.

Gli interventi saranno curati da professionisti esperti in materia, con l’intento di condividere le diverse possibilità di sostegno e miglioramento della qualità di vita delle donne affette da endometriosi attraverso un supporto multidisciplinare.

Interverranno il dott. Maurizio Bongiorno, medico chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia; la dott.ssa Antonia Di Bello, Psicologa e psicoterapeuta; il dott. Vito Francesco Fasano, esperto in movimento umano e analisi dello stile di vita; la dott.ssa Patrizia Lamberti, Biologo Nutrizionista e la dott.ssa Nadia Laterza, fisioterapista esperta in riabilitazione pelvi perineale.