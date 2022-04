“Turismo è lavoro”, ventiquattro aziende al Job day

Più di 20 aziende partecipanti e tantissime posizioni aperte: da cuochi, camerieri, barman, personale di sala, ad hostess, addetti amministrativi, fisioterapisti, bagnini, addetti alle pulizie.

Sono 24 le attività di Fasano e dintorni, fino a Locorotondo, Ostuni, Lecce, che hanno aderito al primo Job Day promosso dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per martedì 19 aprile al Laboratorio Urbano (8.30-11-30/14.30-16.30). Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze. L’iniziativa è in collaborazione con l’Its (Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato) che, nell’organizzazione di queste giornate, si avvale della collaborazione tecnica di Anpal servizi e Adecco.

Una giornata di incontro tra imprese del territorio e quanti sono alla ricerca di lavoro per favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e culturale e cittadini. Perché «Turismo è lavoro», come recita il nome dell’evento.

Le aziende che hanno aderito sono: Tempi Moderni (Lecce), ristorante Al Buco (Torre Canne), Ciporti, Alchimia ed Estate in Italy (Fasano), società cooperativa Serapia (Ostuni), Pettolecchia collection, Palazzo Roma, Palazzo BN (Fasano, Ostuni, Lecce), Borgo Egnazia (Fasano), Puglia on bike (Locorotondo), Masseria Torre Rossa e Masseria Torre Mossa (Fasano), Iniziative san Domenico (Roma), Room 21 Food & speakeasy (Monopoli), Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano), Masseria Marzalossa (Fasano), Hotel La Sorgente (Savelletri di Fasano), Dama, Aros gold service, Terme di Torre Canne, Fran. Tur, Iniziative san Domenico Hotels (Fasano), Evoluta srl (Mola di Bari), Costa Crociere (Genova), Masseria Torre Maizza a Rocco Forte Hotels (Fasano).

Tra le figure richieste ci sono cuochi, aiuto cuochi, aiuto pizzaioli, camerieri di sala, chef e sous chef, commis di pasticceria, barman, house keeping, addetti alle pulizie, guide e accompagnatori turistici, addetti front office, ciclomeccanici, lavapiatti, commis di bar, cucina e sala, chef de rang, donne ai piani, bagnini, spiaggisti, addetti alle pulizie, portierato, addetti amministrativi contabili con esperienza e senza, massaggiatori, operatori olistici, fisioterapisti, giovani alla prima esperienza per tirocini formativi nell’area uffici, consulenti commerciali specializzati in beverage e food, addetti marketing, hostess.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae e quanti avranno bisogno di aiuto per la redazione dello stesso potranno ricevere assistenza nella stessa giornata proprio nella sede del laboratorio urbano.

«Ringraziamo le aziende che hanno aderito alla nostra chiamata – dice il sindaco Francesco Zaccaria – e sono certo che saranno in tanti a partecipare a questa giornata che ha un duplice obiettivo: favorire le aziende nella ricerca di professionalità che rispondono alle loro esigenze e allo stesso tempo aiutare quanti cercano lavoro a mostrare le proprie competenze e professionalità in un confronto diretto e immediato. Imprenditori e aspiranti lavoratori si guarderanno negli occhi, dialogheranno, si conosceranno e questo favorirà un incontro immediato tra domanda e offerta senza la lentezza della burocrazia e l’ingiustizia delle segnalazioni. Ringrazio l’assessore Palmariggi, gli uffici competenti, i consiglieri comunali Madia Decarolis e Giuseppe Ventrella e l’Its che ha organizzato con noi questa giornata. Un appuntamento che sarà un’occasione preziosa per valorizzare azienda, professionalità e territorio».

«Abbiamo spesso ribadito – dice l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – come il reclutamento di risorse umane adeguate sia fondamentale per far crescere sempre di più l’industria turistica e quindi il nostro territorio perché, appunto, turismo è lavoro, turismo è economia, turismo è sviluppo. Questa giornata dedicata alle opportunità di lavoro rappresenta un’enorme occasione per imprese e cittadini: invitiamo tutti ad essere presenti e a coglierla».