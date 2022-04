Raccolta differenziata, in arrivo due nuovi maxi isole a Torre Canne e Savelletri

Arrivano a Fasano due nuove maxi isole ecologiche informatizzate, uno strumento di supporto alla raccolta differenziata porta a porta che ha riscontrato un grandissimo successo sin dagli esordi del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel gennaio 2020.

Le due maxi isole entreranno in funzione nelle prossime ore: una sarà installata a Torre Canne in via Appia, nei pressi del parcheggio comunale; l’altra a Savelletri in via Accademia Nazionale di Livorno.

«Con l’approssimarsi delle belle giornate e del periodo estivo abbiamo deciso di rafforzare il sistema di raccolta differenziata in quelle aree turistiche che richiamano ogni anno migliaia di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo – commenta il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – In questi due anni abbiamo raggiunto traguardi importanti, ma non dobbiamo fermarci.

Tutti insieme dobbiamo contribuire alla tutela dell’ambiente in cui viviamo, a partire da un corretto conferimento dei rifiuti».

Per questo occorre differenziare con attenzione ogni oggetto della vita quotidiana: «In questo modo – continua il primo cittadino – si riduce la presenza di impurità all’interno delle singole frazioni, contribuendo a far crescere la percentuale complessiva di raccolta differenziata».

«Si chiamano isole ecologiche – afferma con una punta di orgoglio l’assessore all’Ambiente, Gianluca Cisternino – sono lo strumento rivoluzionario che ha consentito a Fasano di continuare ad essere un Comune riciclone. Avevamo preso l’impegno, insieme alla Gial Plast, la società salentina che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio fasanese, di arricchire l’offerta di questi strumenti con l’installazione della maxi isole ecologiche nelle due frazioni balneari e abbiamo mantenuto fede alla parola data. Le isole ecologiche informatizzate sono uno strumento che viene preso a modello dai Comuni limitrofi. Quella di Torre Canne, che sarà attiva prima di Pasqua, tradizionalmente il primo banco di prova della stagione turistica, come avevamo preannunciato, sarà fruibile senza ecotessera dal 1° luglio al 31 agosto nelle ore diurne. In loco sarà presente un operatore della Gial Plast che avrà il compito di istruire gli utenti sul corretto utilizzo di questo strumento. Anche la nuova maxi isola ecologica di Savelletri è pronta e può entrare in funzione. Si tratta di un sito di notevoli dimensioni che avrà la capacità di recepire un notevole quantitativo di rifiuti differenziati. L’isola che oggi funziona a Savelletri sarà spostata a Torre Canne (l’ubicazione è in corso di individuazione). In questo modo nella frazione balneare saranno operative tre isole ecologiche, che andranno a coprire l’intero territorio. L’ottica è sempre la stessa: migliorare ulteriormente le già ottime perfomance della raccolta differenziata. Fasano è riuscita, grazie al perfetto gioco di squadra cittadini-Comune-azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana, a tornare ad essere “riciclona”: fare un passo indietro adesso sarebbe un (imperdonabile) peccato. Per questo stiamo lavorando senza sosta per arrivare alla stagione estiva, quando il nostro territorio viene letteralmente preso d’assalto da turisti e vacanzieri, con le necessarie infrastrutture per fronteggiare l’aumento dei quantitativi di rifiuti che vengono quotidianamente conferiti. Non solo, stiamo già guardando al futuro (prossimo): con il PNRR ci siamo candidati ad ottenere finanziamenti che ci consentano di dotare il territorio di isole ecologiche di ultimissima generazione, sempre più al passo con le esigenze dell’utenza».