“Take it slow”, annullata ultima giornata di eventi causa maltempo

Annullata a causa del vento forte la quarta giornata di eventi dedicati alla scelta del nome per la destinazione turistica della città di Fasano.

Tutte le manifestazioni previste per la giornata di oggi in piazza Ciaia non si terranno per le avverse condizioni meteo (allerta gialla diramata dalla Protezione civile).

Fino a mezzanotte è comunque possibile votare il nome più rappresentativo per la zona compresa tra Capitolo, Torre Canne, fino a Fasano e Selva di Fasano (nello specifico: Capitolo, Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Savelletri, Montalbano, Fasano, Selva di Fasano, Laureto, Cocolicchio, Speziale, Canale di Pirro).

È possibile farlo online collegandosi ai link pubblicati sulle pagine Facebook Città di Fasano e Progetti TPP

Il progetto si inserisce nell’attività di Place Branding avviata da Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Comune di Fasano e Marconiweb Srl nell’ambito del Progetto strategico dal titolo TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” di cui, inoltre, Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è Partner Associato.

Il Progetto Take It Slow, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020, di cui il Teatro Pubblico Pugliese è Partner, insieme a Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio (Partner Associato), altre 6 Regioni italiane e 5 Partner Croati, nasce con l’obiettivo di ideare e mettere in pratica politiche, prodotti e servizi innovativi di turismo sostenibile basati sul patrimonio naturale e culturale della zona Capitolo-Torre Canne-Selva di Fasano. Un progetto con approccio dal basso, realizzato in collaborazione con una “Local Community of Practice”(LCP), una comunità locale di pratica, formata da ben 37 soggetti tra imprese, associazioni, comunità scientifica, attivi nel territorio su indicato e coordinati da Coop. Serapia.