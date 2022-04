“Take it slow”, terza giornata di eventi per scegliere il nome della destinazione turistica

Terza giornata di eventi dedicati alla scelta del nome per la destinazione turistica della città di Fasano. Fino a domani, in piazza Ciaia, la comunità potrà votare il nome più rappresentativo per la zona compresa tra Capitolo, Torre Canne, fino a Fasano e Selva di Fasano (nello specifico: Capitolo, Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Savelletri, Montalbano, Fasano, Selva di Fasano, Laureto, Cocolicchio, Speziale, Canale di Pirro).

E’ possibile votare dalle 18 alle 21.30 nel punto allestito in piazza Ciaia su smartphone inquadrando apposito QR code ed online collegandosi ai link che saranno pubblicati fino al 10 aprile sulle pagine Facebook Città di Fasano e Progetti TPP.

Stasera, ore 19.00 appuntamento con «L’importanza di promuoversi…», conversazione con Manuela Rosato - consigliere del Comune di Fasano, Valerio Palasciano - tecnico di Marketing e Promozione Turistica Territoriale e Coordinamento Consulta del Turismo del Comune di Fasano, Giuseppe Ventrella - consigliere della Provincia di Brindisi, Maria Luisa Caringella – Pugliapromozione.

Modera: Patrizia Nettis, staff ufficio Comunicazione Comune di Fasano

Alle 20.00 ZULEJKA - MUSICHE DAL MONDO, con Maria Antonietta Buongiorno, Caterina Ivone, Benedetto Pipoli, Giuseppe Sportelli, Luciana Curlo, a cura di Compagnia SenzaConfine.

Un connubio perfetto di musica e danza per raccontare di popoli lontani, un repertorio che spazia nel tempo e nei luoghi, dalla musica del sud Italia - pizziche, tarantelle e tammurriate - alle musiche internazionali di Grecia, Russia, Israele, Francia, Paesi Baschi, Austria, Inghilterra, Louisiana, Brasile, Irlanda, Messico

Con l’augurio che la musica possa unire ciò che invece la distanza separa, perché ogni essere umano, con pochissimo, può contribuire a rendere più coeso ciò che invece è segnato dall’indifferenza, dalla discriminazione, dall’intolleranza.

La manifestazione si inserisce nell’attività di Place Branding avviata da Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Comune di Fasano e Marconiweb Srl nell’ambito del Progetto strategico dal titolo TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” di cui, inoltre, Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è Partner Associato.

Il Progetto Take It Slow, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020, di cui il Teatro Pubblico Pugliese è Partner, insieme a Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio (Partner Associato), altre 6 Regioni italiane e 5 Partner Croati, nasce con l’obiettivo di ideare e mettere in pratica politiche, prodotti e servizi innovativi di turismo sostenibile basati sul patrimonio naturale e culturale della zona Capitolo-Torre Canne-Selva di Fasano. Un progetto con approccio dal basso, realizzato in collaborazione con una “Local Community of Practice”(LCP), una comunità locale di pratica, formata da ben 37 soggetti tra imprese, associazioni, comunità scientifica, attivi nel territorio su indicato e coordinati da Coop. Serapia.