Riapre il ristorante Due Camini: la saggezza popolare e la continua ricerca di innovazione

Ogni dettaglio è pronto, dopo mesi di preparazione lo spettacolo va finalmente in scena: si apre nuovamente il sipario sul ristorante Due Camini, che dopo la chiusura invernale torna ad accogliere i suoi ospiti e ad accompagnarli verso inediti percorsi enogastronomici. Un lavoro appassionato, guidato dallo Chef Domingo Schingaro, ma che include il talento e le idee di una squadra molto più ampia: la brigata in cucina, il team di sala e anche la rete di produttori locali che forniscono con dedizione e cura le materie prime più genuine del territorio. "Da sempre considero i produttori come parte della mia brigata, senza il loro lavoro non potrei creare i miei piatti", commenta lo Chef Schingaro, che non perde occasione per sottolineare la dimensione corale del Due Camini. Sono tre i menu degustazione proposti quest'anno: "Mediterraneo", "Radici" e il nuovissimo "La Memoria della Puglia", un grande omaggio alla tradizione pugliese "non scritta", quella dei detti popolari in dialetto pugliese, pillole di saggezza tramandate negli anni attraverso la voce e i racconti. Nel menù "La Memoria della Puglia" ogni proverbio custodisce piccole verità che appartengono al comune patrimonio pugliese: tra il piatto e il motto si instaura dunque una reciprocità di tradizioni e sapori capace di far compiere un viaggio a ritroso nel tempo, recuperando l'ancestrale legame tra la saggezza popolare e la tavola. A proposito del menù La Memoria della Puglia, lo Chef commenta: " Negli ultimi mesi abbiamo lavorato ad un percorso gastronomico che esaltasse la memoria genetica delle popolazioni locali, onorando quasi con devozione la materia prima. In questo caso non ho solo cercato di reinterpretare la cucina tipica, ma soprattutto di recuperare i sapori e i profumi che sono conservati nella memoria collettiva della regione ."

"Mediterraneo", menù ideato nel 2021, si conferma come l'esperienza che permette di compiere un viaggio tra i sapori che celebrano la ricchezza gastronomica delle coste del mare nostrum, ma si arricchisce di nuove proposte. L'ospite si affida allo Chef, lasciandosi trasportare in un vivace universo dove il Mediterraneo è protagonista della cultura del cibo, profondamente legata al mare e alle terre generose che lo circondano.

"Radici" è il menù che guida l'ospite alla scoperta della biodiversità pugliese: se fino allo scorso anno proponeva un percorso interamente vegetale, oggi lo Chef Domingo Schingaro, pur mantenendo il vegetale come elemento principale di ogni portata, torna ad includere la proteina animale. Come nel piatto-firma "Carciofo, uovo e patata", ispirato ad un antico piatto della tradizione, dove l'uovo rappresenta un contorno del sapore esaltato dei due ortaggi. Il menù Radici è anche legato ad un nuovissimo progetto firmato Due Camini: l'Orto, il social table all'interno dell'orto del ristorante che permetterà agli ospiti di vivere un'esperienza immersiva, tra gli odori e i colori delle coltivazioni, a contatto ravvicinato con quella stessa generosa terra che custodisce e dà vita agli ortaggi e ai vegetali protagonisti del percorso culinario ideato dallo Chef. A partire dal 18 giugno, il menù Radici sarà servito esclusivamente presso l'Orto.

Infine, un'ulteriore novità riguarda la proposta enologica del Due Camini. La Carta dei Vini si arricchisce di una sezione interamente dedicata ai Vini del Cuore: una selezione dei migliori prodotti realizzati da piccoli produttori locali, con cui Borgo Egnazia ha un legame speciale: "Ci sembrava giusto segnalare sulla Carta quelli che sono davvero i nostri Vini del Cuore." racconta Giuseppe Cupertino, Wine Experience Manager di Borgo Egnazia, e continua: "È un modo per dare un nuovo valore a quello che un tempo veniva chiamato "il vino del contadino", realizzato su piccoli fazzoletti di terra recuperati in maniera quasi eroica tre le rocce o le radici degli ulivi. Questi vini raccontano il legame viscerale che i produttori hanno con la loro terra, ma anche il legame che noi instauriamo con loro. Con la nuova carta dei vini abbiamo voluto promuovere e raccontare questo tipo di produzioni, genuine ed autentiche, che rappresentano un immenso patrimonio per la nostra regione."

Il Ristorante Due Camini è aperto tutti i giorni per cena, ad eccezione del lunedì, dalle ore 19.30 alle ore 22.00. Le prenotazioni sono aperte anche agli ospiti che non soggiornano a Borgo Egnazia. I bambini sono ammessi dai 12 anni in su.

www.ristoranteduecamini.it