“63ª Coppa Selva di Fasano”, disciplina della circolazione nelle strade interessate dal percorso

Masella (UDC) denuncia: «La situazione delle principali arterie di Montalbano è ormai disastrosa» Le foto

Politica

Il Consigliere Comunale UDC Alessandra Masella chiede la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Teano, Via XXIV Maggio e Via A. Rosato a Montalbano di Fasano