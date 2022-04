“Turismo è lavoro”, a Fasano Job day per imprese e giovani alla ricerca di occupazione

Una giornata di incontro tra imprese del territorio e giovani per favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e culturale e quanti sono alla ricerca di occupazione. Perché «Turismo è lavoro», come recita il nome dell’evento.

La domanda incontra l’offerta a Fasano nel primo Job Day promosso dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per martedì 19 aprile al Laboratorio Urbano (8.30-11-30/14.30-16.30). Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze. L’iniziativa è in collaborazione con l’Its (Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato) che, nell’organizzazione di queste giornate, si avvale della collaborazione tecnica di Anpal servizi e Adecco.

Tutte le aziende che vogliono partecipare al Job day possono presentare manifestazione di interesse compilando il form disponibile al link entro il 12 aprile prossimo.

«Il turismo è tra i settori trainanti del nostro territorio ed è una possibilità importante di lavoro per i nostri giovani – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questa giornata ha l’obiettivo di favorire le aziende nella ricerca di professionalità che rispondono alle loro esigenze e allo stesso tempo aiuterà i ragazzi nella ricerca del lavoro consentendo loro di far emergere professionalità e competenze acquisite nel corso del percorso scolastico. Invito tutte le imprese ad aderire a questa giornata e i giovani a partecipare numerosi perché è una grande opportunità di confronto in presenza, una occasione preziosa per valorizzare azienda, giovani e territorio».

«La qualità delle imprese del nostro territorio richiede professionalità sempre più adeguate – sottolinea l’assessore al Turismo e alle Politiche giovanili Pier Francesco Palmariggi –. L’aspetto del reclutamento di risorse umane adeguate è fondamentale per far crescere le nostre aziende e quindi il nostro territorio perché, appunto, turismo è lavoro, turismo è economia, turismo è sviluppo. Ringraziamo le imprese che già hanno aderito con entusiasmo e quelle che accetteranno il nostro invito e le scuole del territorio che parteciperanno alla giornata consentendo ai loro studenti di mettersi in luce».