Colucci, Rubino e Potone alla guida del Comitato Festa Patronale di Pezze Di Greco

In questi giorni dopo la fine dello stato d’emergenza per la pandemia e il via libera della C.E.P. (Conferenza Episcopale Pugliese) alla ripartenza dei riti della religiosità popolare, il parroco di Pezze di Greco Don Donato Liuzzi ha deciso di affidare la guida del Comitato Festa Patronale a Nicola Colucci che ricoprirà la carica di Presidente, Andrea Rubino che ricoprirà la carica di Vice Presidente e Fabio Potone che ricoprirà la carica di Segretario.

In un primo incontro, il parroco ha preso visione di quanto è stato svolto negli anni passati e dopo un breve colloquio con i tre rappresentanti ha comunicato loro la seguente nota: “dopo il lavoro svolto negli anni passati, vista la grande devozione e l’ottimo risultato raggiunto dal comitato da voi guidato e dopo due anni di stop dovuti alla grande pandemia, ricordandovi di rispettare le norme Canoniche e Civili, avendo in modo particolari presente le “Direttive dei Vescovi di Puglia sulle Feste Religiose “ e le note pastorali “Le Nostre Feste” e “l’Annuncio del Vangelo nelle Feste Religiose Popolari” emanate dalla C.E.P. (Conferenza Episcopale Pugliese), vi affido la guida e l’organizzazione della festa in onore di Maria SS.ma del Carmine per il prossimo Luglio 2022.

Dopo la comunicazione del Parroco ai tre rappresentati, il presidente Colucci a nome di tutti i componenti che formano il Comitato Festa, ha ringraziato di vero cuore Don Donato per la fiducia accordatagli.

Il Presidente dopo la nomina ricevuta ha dichiarato: “dopo due anni di inattività dovuti alla pandemia, non nascondo di essere veramente emozionato a guidare nuovamente questo gruppo di persone volontarie e devote alla nostra amata patrona che con il loro lavoro silenzioso e impegnativo rendono possibile la realizzazione di tutti gli eventi della festa patronale; con questo piccolo messaggio di ripartenza, voglio ringraziare tutti i cittadini, gli sponsor, le associazioni del nostro territorio e l’Amministrazione Comunale della Città di Fasano guidata dal Sindaco Dott. Francesco Zaccaria. Comunico inoltre che siamo già a lavoro per organizzare la nostra festa rispettando innanzitutto le indicazioni ricevute dai Vescovi e cercando di realizzare una festa di tutti e per tutti.