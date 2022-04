Xylella Fastidiosa, Comune e Gal insieme per fare il punto della situazione

Mec Shopping, l’e-commerce d’abbigliamento che unisce qualità, moda e convenienza

Con un catalogo che fornisce tantissime alternative per le esigenze dell’intera famiglia, Mec Shopping (www. mecshopping. it) unisce tre valori essenziali in ambito fashion: qualità, moda e prezzo. L’offerta spazia infatti dalle sneakers donna alle felpe, e permette