Xylella Fastidiosa, incontro di aggiornamento sulle misure di contenimento e prevenzione

Di Xylella Fastidiosa non si parla mai abbastanza ed è sempre più chiaro che l’attività di sensibilizzazione è la via madre per cercare di salvare il patrimonio olivicolo di storia e cultura della nostra terra. Con questo obiettivo il GAL Valle d’Itria ed il Comune di Fasano hanno organizzato un incontro per fare il punto sugli aggiornamenti in tema di misure di contenimento e prevenzione della Xylella Fastidiosa.

Si terrà domani, sabato 2 aprile, alle ore 16.30 presso il Museo della Civiltà Contadina a Pezze di Greco (Fasano). Interverranno Salvatore Infantino, Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, Giannicola D’Amico, Presidente del GAL Valle d’Itria, Gianluca Cisternino, Assessore all’Agricoltura del Comune di Fasano, Francesco Zaccaria Sindaco del Comune di Fasano e Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia.

«In vista della tempistica serrata prevista per le lavorazioni utili a contrastare l’avanzata del batterio, abbiamo sentito l’urgenza di organizzare un incontro per informare gli operatori del territorio sugli aggiornamenti e le novità relative alle scadenze imminenti ed agli adempimenti di legge», ha dichiarato Giannicola D’Amico, Presidente del GAL Valle d’Itria.