​Sabato 2 aprile alle 18.30 presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Città si terrà un incontro pubblico dal titolo: “La bellezza di essere atipici”. Sarà presente una delegazione degli “Atipici Rugby Bari” una realtà nata nel 2014 a Bari con l’obiettivo di utilizzare il rugby integrato come strumento di inclusione e cambiamento sociale di persone con vissuti di disagio e patologie psichiatriche tra cui diversi ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Parteciperanno all'evento il Dott. Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano; la Dott.ssa Paola Clemente, Psichiatra CSM Monopoli DSM ASL BA; il Dott. Luca Longo, Responsabile Rugby Sociale FIR Puglia e Preparatore atletico Atipici Rugby Bari, il Dott. Fulvio Buono, Operatore di comunità e Dirigente Atipici Rugby Bari e il Dott. Luigi Pugliese, Psicologo e Presidente A.P.S. Humanamente.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Progetto Autismo che l’Associazione Humanamente ha definito per i prossimi mesi e che vedrà anche la realizzazione del 2° Blu Summer Camp – Centro estivo dedicato esclusivamente ai ragazzi autistici del territorio.

Al termine dell’incontro, alle 20.30 in Piazza Ciaia si terrà una performance di Streetart dal titolo “Amore e rinascita” a cura dell’Associazione Menti Ardenti di Fasano, che hanno deciso di sostenere il Progetto Autismo di Humanamente.

Infine, domenica 3 aprile, dalle 09.30 alle 12.30 i volontari dell’Associazione Humanamente allestiranno un gazebo in Piazza Ciaia per dare informazioni alla cittadinanza sul Progetto Autismo e dove sarà possibile acquistare un simpatico gadget “SemiDiCarta”, autoprodotto dall’Associazione Polyxena di Conversano, per sostenere l’iniziativa. Si tratta di una due giorni ricca di appuntamenti utili per sensibilizzare e far riscoprire il valore e la bellezza della diversità che spesso, invece, viene vista come un ostacolo.