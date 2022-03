Se vuoi la Pace, prepara la pace

I volontari di EMERGENCY hanno distribuito gli “stracci di pace”. Si tratta di semplici pezzi di sfoffa da indossare annodati al polso o da appendere ovunque, alla borsa, al balcone, al guinzaglio del cane, all’antenna della macchina, al passeggino, alla cartella di scuola per dar voce a chi rifiuta la guerra.

Questo gesto simbolico, nato nel 2001 in occasione della guerra in Afghanistan, vuole ricordare ancora una volta che la guerra non è mai giusta, necessaria e inevitabile. Perchè la guerra porta sempre morte e distruzione, la guerra è la negazione dell'umanità.

Un semplice pezzo di stoffa bianca con il logo dell’associazione si fa portatore di un grande messaggio, per ribadire che le vittime civili sono le prime vittime di qualsiasi guerra.

Anche la Polisport Ciclo Club di Fasano ha aderito a questa iniziativa promossa da Emergency. I podisti del sodalizio cittadino hanno infatti partecipato alla 1°prova circuito “Sulle vie di Brento 2022” , terza edizione di Città Bianca Master Junior cross, gara provinciale di corsa su strada sulla distanza di 9,5 KM in un percorso situato nell’ area del Parco Regionale delle Dune Costiere presso località Pilone, marina di Ostuni, indossando lo straccetto della pace di Emergency per manifestare contro la guerra in Ucraina e a favore della pace e dei diritti umani.



I volontari fasanesi di Emergency ringraziano gli atleti della Polisport e informano che sono previste altre manifestazioni per distribuire “stracci di pace” . Invitano inoltre le varie realtà cittadine (scuole, palestre, associazioni, enti e singole persone) a sostenere questa iniziativa.