La seconda edizione dell’evento per i Cosplayer e tutti gli appassionati, collezionisti o semplici curiosi di cartoons, film, fumetti, videogames e serie televisive torna ad animare Fasanolandia con due giorni ricchi di attività, intrattenimento e tanti ospiti.

Vi piacerebbe incontrare a quattrocchi il vostro supereroe preferito, scambiare due chiacchiere con lo youtuber che vi tiene incollati alle sue avventure o perdervi tra gli stand alla ricerca delle ultime novità su gadget, fumetti, giochi e tutto ciò che rimanda al mondo nerd? Allora non potete proprio mancare all’appuntamento con ZooComix 2022.

E se non avete mai sentito parlare di tutto questo, niente paura: con un pizzico di curiosità, fantasia e immaginazione trascorrerete una giornata magica!

Ricco e variegato, il programma delle due giornate del 26 e 27 marzo vi condurrà a spasso fra i vari generi dell’immaginario con intrattenimento, eventi, contest, concerti, esibizioni ed attesissimi ospiti d’onore.

Se è vero che squadra che vince non si cambia, accanto a Himorta, l’influencer numero 1 nel mondo Cosplay nonché amatissima madrina della prima edizione, allo ZooComix ritornano le incursioni musicali de Le Stelle di Hokuto, gli amici di Harry Potter Azione Cosplay Taranto, la matita ironica di BuonG, la scuola di fumetti, disegni e illustrazioni Grafite… ma anche nuovi amici: lo youtuber da più di un milione di followers Nick Radogna, i cosplay Nadia SK, Misa & Sho, Sunymao, le divulgazioni “brutte brutte” di Barbascura X e tanti altri.

Nel Teatro Fantasy sarà allestita una mostra espositiva dedicata a Star ​Wars realizzata in collaborazione con ​la ​Galaxy A.P.S. e poi esibizioni, l'esposizione live ​dei ​Supereroi in collaborazione con Real Avengers, l’area Lego con esposizione e zona gioco, l’area dedicata al disegno e ai giochi di ruolo, intrattenimento, figuranti e tanto altro.

Ovviamente non potrà mancare l’appuntamento più colorato e atteso della kermesse con la sfilata e la gara Cosplay.

Il costo d’ingresso è di euro 18 a persona, ridotto a euro 15 scaricando il coupon sconto e comprende l'ingresso pedonale a Fasanolandia, a tutte le iniziative, gare, animazioni, mostre e concerti nonché 6 attrazioni a scelta tra giostre del parco.

Il biglietto sarà ridotto a € 12 per tutti coloro, adulti e bambini, che si presenteranno in costume completo a tema Cosplay. Inoltre i bimbi con meno di 4 anni e con altezza inferiore a 1 metro entrano gratis.

Possibilità di acquisto online (biglietto unico €15 + commissioni).

Per chi visita lo ZooSafari nelle date dell’evento, l’ingresso a tutte le attività previste per lo ZooComix è compreso, con possibilità di acquistare alle casse interne i biglietti per le attrazioni.

Allora non c'è tempo da perdere: sfoggiate tutta la vostra fantasia, mettete in campo il vostro talento o soltanto un pizzico di simpatia… ZooComix Vi aspetta!!!

Per informazioni sull’evento:

sito web : www.zoosafari.it - pagina Facebook “Zoosafari Fasano | Pagina Ufficiale” - telefono 080.4414455