Questa sera l’incontro di ascolto di preparazione al Sinodo

In occasione degli incontri di ascolto di preparazione al Sinodo, i parroci di Fasano estendono un invito a tutta la popolazione fasanese per questa sera alle 19.30 all’Oratorio del Fanciullo.

Queste le parole di invito:

«Carissimi,

forse avete sentito parlare del Sinodo voluto da papa Francesco come momento di riflessione sulla capacità di camminare insieme delle nostre comunità cristiane sparse nel mondo intero. Il Sinodo sarà celebrato nel 2023, ma già da quest’anno la Segreteria Generale ha voluto un momento importante di ascolto il più capillare possibile. Anche qui a Fasano le comunità parrocchiali si sono mese in stato di ascolto di tutti coloro che hanno voluto accogliere il nostro invito a fermarsi una sera in riflessione per raccogliere il pensiero di quante più persone possibile.

Vogliamo metterci in ascolto, però, anche di coloro che non frequentano abitualmente le nostre chiese e i nostri incontri: ci interessa sapere come viene percepita la presenza delle nostre comunità nel mondo contemporaneo, anche da parte di coloro che non abbiamo la possibilità di vedere e ascoltare frequentemente.

Per questo motivo ci rivolgiamo a voi attraverso i mezzi di comunicazione sociale e vi chiediamo: volete farci la carità di un vostro pensiero e, perché no, di un vostro consiglio?

Noi vi aspettiamo oggi, giovedì 24 marzo, alle ore 19.30 presso l’Oratorio del Fanciullo (via Carso).

Siamo certi vorrete accogliere il nostro invito, in spirito di solidarietà. In ogni caso vi assicuriamo la nostra stima fraterna».