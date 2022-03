Lions Club Fasano Host avvia una raccolta di occhiali usati in favore dei profughi ucraini

Da alcuni giorni è in corso sul territorio cittadino (e oltre), a cura del Lions Club Fasano Host, una urgente e diffusa raccolta di occhiali usati in favore dei profughi ucraini.

Da decenni i Lions Club italiani allestiscono questo service particolare in favore di alcuni Paesi del Terzo Mondo dove tali oggetti - che perlopiù giacciono negletti nei nostri cassetti per varie ragioni (cambio gradazioni, mode passeggere etc) - opportunamente revisionati, rendono sostanzialmente la vista a tante persone bisognose.

In occasione della guerra in corso in Ucraina la presente raccolta viene eseguita in favore dei profughi che stanno affluendo a migliaia in Polonia e Romania, dove i Lions Clubs locali sono in prima linea nell’accoglienza, e dove si è notato che molto spesso i cittadini ucraini sono fuggiti senza alcuni effetti personali necessari.

La raccolta terminerà il 10 aprile.

Si invita chiunque volesse contribuire, a consegnare del tutto gratuitamente gli occhiali usati (da vista o da sole, per adulti e per bambini) presso i seguenti punti di raccolta, dove sono posizionate le scatole Lions:

Fasano centro - Scuola Elementare Giovanni XXIII (via Mignozzi)

Scuola Elementare Collodi

Scuola Elementare plesso via Galizia

Ottica Milù (p.za Ciaia)

Farmacia L'Abbate (c.so V. Emanuele)

Centro Comm. Conforama - cassa centrale CONAD

Lama Ottica in galleria

Pezze di Greco - Scuola Media G. Galilei

Scuola Elementare via Eroi dello Spazio

Soc. Ope-Artigiana di Mutuo Soccorso (via Tasso)

Edicola Rosa Contento (p.za XX Settembre)

Museo delle arti e civiltà contadina

Montalbano - Scuola Media Fortunato

Savelletri - Nautica De Mattia (via Acc. Navale)

Farmacia S. Francesco

Pozzo Faceto - Scuola Elementare Don Guanella

Torre Canne - Farmacia del Faro