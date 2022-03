Gal Valle d’Itria, presentazione del nuovo bando start up e investimenti per lo sviluppo di aziende

Oltre 480 mila euro per sostenere il tessuto imprenditoriale della Valle d’Itria.

Parte da Fasano il ciclo di incontri del Gal per presentare il bando dedicato alla creazione di start up e allo sviluppo delle aziende locali.

L’appuntamento è venerdì 18 marzo, alle 17.30, nella sala di rappresentanza del Comune.

Il bando del Gal Valle d’Itria (scadenza il 16 maggio) è rivolto alle start up ma anche ad aziende già esistenti che intendano migliorare la propria dotazione.

L’avviso prevede contributi sia per l’avviamento di attività e che per gli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole. Sono previsti, infatti, due sotto interventi: il premio per l’avvio di attività sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sul secondo intervento.

L’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata sul sito web del Gal Valle d’Itria nell'area dedicata ai bandi.

«Il bando è una grande possibilità per la nascita di nuove imprese ma anche per rendere più moderne e qualificate quelle già esistenti – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Una opportunità importante che, sono certo, il tessuto imprenditoriale del nostro territorio saprà cogliere per crescere e innovarsi ancora di più».