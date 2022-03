La mattina di venerdì 11 marzo è stato effettuato il salvataggio di una tartaruga marina della specie caretta caretta ferita ad una zampa procurata dalle diaboliche reti di mitili.

Dopo la mareggiata di questi giorni si è spiaggiata lungo la costa tra Savelletri e Torre Canne di Fasano esattamente in località Forcatella e avvistata fortunatamente da un pescatore del posto Natale Martellotta di Ricciolandia che subito ha chiamato la Guida Ambientale Assoguide Giuseppe Vinci, che collabora con i Centri di Recupero Tartarughe Marine e il Centro Fauna selvatica della Prov. Di Brindisi, il quale ha attivato tutte le procedure per metterla in salvo.

Infatti adesso è in mani sicure, affidata ad Andrea Motolese del CRTM di Torre Guaceto.

Finalmente una storia a lieto fine grazie alla rete di collaborazione tra cittadini (in questo caso pescatori), esperti ed enti.

Alla fine non poteva mancare l'attribuzione del nome alla giovane tartaruga e proprio perché ritrovata nelle vicinanze del noto ristorante è stata chiamata "Ricciola".