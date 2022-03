Conflitto Ucraina-Russia, il 2 marzo manifestazione per la pace a Fasano

No alla guerra, stop a ogni conflitto e libertà per la popolazione martoriata dalle bombe.

Fasano scenderà in piazza mercoledì 2 marzo per mostrare vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.

L’appuntamento è alle 20, nel cuore della città, davanti al Municipio, per un momento di raccoglimento per la pace che coinvolgerà cittadini e associazioni, nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme anti Covid: «Invito tutti a partecipare – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. In momenti come questo è nostro dovere dire da che parte si sta, al di là delle ragioni o dei torti di ciascuno. Il nostro dovere, di amministratori e di cittadini, è di sostenere l’idea che costruisce il mondo in cui vorremmo vivere. Per questo noi siamo dalla parte della libertà, della democrazia e della pace. Sempre. E contro ogni dittatura, sempre».