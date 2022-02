Il Fasano Siamo Noi e l’US Città di Fasano insieme per AccordiAbili

Anche Il Fasano Siamo Noi e l’US Città di Fasano vogliono dar “fiato” alla campagna di crowdfunding promossa dell'associazione "AccordiAbili".

Domenica 27 febbraio, in occasione del match Fasano-Bitonto, che avrà luogo sul nuovo manto erboso sintetico dello Stadio “Vito Curlo” di Fasano, sarà possibile acquistare i biglietti di una lotteria, con offerta minima da 1€ per ciascuno, il cui ricavato sarà devoluto interamente all'associazione "AccordiAbili".

I premi in palio che l’US Città di Fasano ed Il Fasano Siamo Noi metteranno a disposizione dei vincitori, saranno le tre maglie ufficiali del club biancazzurro, autografate dall'intera squadra.

I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti serviranno per finanziare il progetto “M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter), una cannuccia per dar fiato a un sogno”.

L'iniziativa ha la finalità di consentire di approcciarsi alla musica anche alle persone con disabilità che non possono suonare nessuno strumento musicale classico, neanche se modificato. Un progetto interessante che vede il disabile divenire abile, grazie ad uno strumento elettronico che funziona col comando unico di una cannuccia. Uno strumento ibrido (analogico ed elettronico) che potrà essere programmato e personalizzato, permettendo al fruitore di suonare grazie ai comandi attuati con il movimento del capo e con un semplice soffio. M.U.S.A. utilizza infatti una comune cannuccia per alimenti, intercambiabile, che agisce come leva di comando dello strumento.

L’associazione di promozione sociale pugliese presieduta dal maestro Vincenzo Deluci, musicista tetraplegico, ha così trovato l’appoggio e il sostegno del sodalizio e della società biancazzurra.