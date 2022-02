“M’illumino di meno”, Fasano aderisce alla campagna promossa da Caterpillar

Spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare. Non (solo) uno slogan, ma un impegno concreto per migliorare gli stili di vita personali e di comunità.

Spegnere (l’auto per esempio), pedalare (o andare a piedi), rinverdire (con un albero), migliorare (se stessi e l’ambiente): è l’invito lanciato dalla campagna «M’illumino di meno» a cui il Comune di Fasano ha aderito.

A cittadini, attività commerciali, associazioni e comunità scolastiche si chiede di partecipare all’iniziativa che si terrà il prossimo 11 marzo e che rientra nella 18ª Giornata internazionale degli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2.

È possibile aderire anche con piccoli gesti: silenzio energetico, piantumazione di nuovi alberi e rinunciando all’utilizzo dell’automobile per un giorno, prediligendo una camminata o la bici.

«Possiamo migliorare il nostro stile di vita con gesti e azioni quotidiane che possono essere di esempio per tutti - dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Per questo abbiamo aderito con piacere alla campagna promossa da Caterpillar: per responsabilizzarci reciprocamente all’adozione di comportamenti sostenibili che siano da monito a tutta la comunità. Ringrazio il consigliere Oronzo Rubino e l’intero consiglio comunale per aver promosso e sostenuto con entusiasmo l’iniziativa».

Nella serata di venerdì 11 marzo Palazzo di città si spegnerà dalle 20 alle 21 osservando un’ora di silenzio energetico per sensibilizzare tutta la cittadinanza al tema del risparmio energetico: «Un tema, quello del risparmio, che in questi giorni di aumento dei costi di luce e gas è ancora più urgente e attuale - dice il primo cittadino - perché, se non si interverrà con costi calmierati per i Comuni e con politiche a lungo termine, orientate al risparmio e quindi all’abbattimento dei costi, le amministrazioni non ce la faranno e potremmo arrivare a ridurre i servizi. Anci su questo è già intervenuta e sta lottando: speriamo che il Governo ascolti le richieste dei sindaci di ogni parte d’Italia».

Per aderire alla campagna fasanese è possibile inviare una mail all’indirizzo addettostampa@comune.fasano.br.it e compilando il form presente sul sito web www.milluminodimeno.rai.it raccontando brevemente l’iniziativa sostenibile che si intende promuovere per venerdì 11 marzo. Gli eventi promossi sul territorio del Comune di Fasano e comunicati all’Ufficio Stampa saranno raccolti in un unico racconto finale.

Caterpillar invita a usare l’hashtag #milluminodimeno sui social network così da aggregare tutti gli eventi presenti sul territorio nazionale.