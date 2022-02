Dalla fiction alla realtà. La trama di “Surprise trip”, il film tutto pugliese di Ronn Moss, è diventata quasi una profezia. Come il suo personaggio, l’attore holliwoodiano ha deciso di cambiare vita, puntando tutto sulla nostra terra. Una storia d’amore nata nel 2012, quando sbarcò qui con la produzione di Beautiful, la soap opera più vista al mondo, con fans in oltre cento Paesi. Nel giorno di San Valentino Ronn ha voluto ufficializzare il suo fidanzamento la terra che lo ha stregato, annunciando pubblicamente che diventerà presto cittadino fasanese. Un’evoluzione naturale per quello che è un nuovo progetto di vita, da scrivere all’ombra dei nostri splendidi ulivi secolari. Da tempo l’indimenticato Ridge Forrester cercava il suo buen retiro nella nostra terra, un sogno diventato una splendida realtà grazie all’incontro con i fratelli monopolitani Giuseppe e Angelo Di Mola. Un’amicizia sfociata in una nuova idea di promozione del territorio, dal buon cibo a km 0 all’hospitality di lusso, dal wedding alla musica live.

Masseria Paretano by Ronn Moss, 15 camere già attive e cinque suite che saranno pronte per il prossimo anno, si presta ad ospitare eventi e ricevimenti di ogni tipo. La star di Hollywood è stata stregata dal panorama mozzafiato del Canale di Pirro e non solo: “Masseria Paretano è la sintesi di tutto quello che amo della Puglia, dove la valorizzazione delle radici diventa volano per costruire il futuro. Questo posto mi ricorda un po’ la mia amata Los Angeles, con qualcosa in più… Le tradizioni, l’incanto del paesaggio, l’aria salubre, la vita scandita da riti secolari, l’ottimo cibo a km 0… Tutte cose che mi hanno fatto sentire immediatamente a casa, sensazione che ho voluto ufficializzare diventando cittadino di questa terra che mi ha sempre accolto con grande affetto. Dei pugliesi mi ha sempre colpito il calore, la gentilezza e la capacità di far sentire l’ospite a suo agio, qualità che mi rappresentano a 360 gradi. Ed è questo che offrirò a quanti sceglieranno Masseria Paretano per il loro matrimonio o per celebrare un evento personale o professionale. ”Entusiasti di questa società Giuseppe e Angelo Di Mola: “Siamo felicissimi che Ronn abbia scelto la nostra struttura! Quella che è stata una scoperta casuale, si è trasformata in bellissimo progetto di vita. Tra noi c’è stata subito empatia, è bastato poco per capire che condividiamo gli stessi ideali e lo stesso modo di intendere la vita. Ronn ama la stare all’aria aperta, il cibo genuino, le tradizioni pugliesi e gli animali. Ed è quello su cui abbiamo voluto investire con Masseria Paretano. Abbiamo sempre rifiutato l’idea di abbandonare questa splendida terra, cercando fortuna altrove. Anche se alcune volte sembrava la soluzione più facile… Che una star internazionale come Ronn Moss sia rimasta folgorata dalla realtà che abbiamo creato, ci riempie d’orgoglio!”.

Una sinergia nata grazie al manager italiano di Ronn, il patron di Bros Group Italia Tiziano Cavaliere, che si occuperà personalmente degli eventi che andranno a scandire il calendario a Masseria Paretano, che coinvolgeranno da protagonista il padrone di casa. La Puglia si conferma terra molto amata dai vip, ma per Ronn si tratta di una scelta di vita, non di un semplice investimento! Basti pensare che sta anche imparando il nostro dialetto…. Cambio di rotta, dunque, per Masseria Paretano, che apre le porte anche ad eventi e wedding. Domenica prossima il primo incontro con gli sposi che hanno scelto la struttura per il loro giorno più bello. Anche per questa nuova avventura, Ronn ha scelto partner profondamente radicati sul territorio, come la BCC di San Marzano. Dopo la bella esperienza in Surprise Trip (al fianco di Terrazze Monachile a Polignano, Divella, Deliziosa, Peugeot Fratelli Tartarelli a Monopoli, Donato Pistola a Fasano), l'istituto di credito tarantino ha voluto sostenere anche questa nuova iniziativa dell'attore. La notizia di questo nuovo progetto in salsa pugliese di Ronn Moss è rimbalzata su tutte le testate giornalistiche nazionali. I media locali si sono dati appuntamento a Masseria Paretano per accogliere ufficialmente questo "pugliese per scelta", che trascorrerà nella sua nuova dimora almeno sei mesi all'anno. Ma d'ora in poi, ne siamo certi, lasciare la Puglia, sarà sempre più difficile.