L’UTL celebra la XXX Giornata Mondiale del malato

Oggi, 11 febbraio, la locale Università del Tempo Libero celebra online la Giornata Mondiale del malato con l’evento Una carezza al cuore di chi soffre.

Da sempre attenta alla tematica dei Diritti umani, una delle colonne portanti del nuovo Piano Formativo 2021/22, vuole focalizzare l’attenzione sulla cura e sull’amore da riservare a chi soffre. Il tema scelto per questa giornata da Papa Francesco è la Misericordia: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36)». Bergoglio ci invita a volgere lo sguardo a Dio ‘ricco di misericordia (Ef.2,4)’, «il quale guarda sempre i suoi figli con amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme, per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione di padre sia quella della maternità (cfr. Is. 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e la tenerezza di una madre».

Questa giornata – afferma la presidente Palmina Cannone – ci dà l’opportunità di volgere il nostro sguardo a chi soffre, a quanti sono affetti da gravi patologie, a coloro che sono soli e abbandonati, senza mezzi per potersi curare, agli indigenti, agli esclusi dalla vita sociale, ai bambini che muoiono di fame o sono malnutriti, ai feriti e ai morti sui campi di guerra. Potrei continuare… l’elenco è interminabile. È nostro dovere – seguita Palmina – ricordarci ogni giorno dell’Umanità che soffre e compiere un piccolo gesto per alleviarne la pena. Questa giornata è importante per elargire, insieme e coralmente in ogni angolo del mondo, la nostra carezza misericordiosa e caritatevole ai nostri fratelli e alle nostre sorelle bisognosi del nostro amore prima ancora delle cure mediche». Interverranno all’evento il dott. Giuseppe Pulito, pediatra, che video-tratterà La giornata del malato: impegno, emozione e responsabilità; e la dott.ssa Maria Maggi, psicologa e psicoterapeuta, che si video-soffermerà sul tema: Non c’è salute senza salute mentale. Benessere psicologico. I video si potranno visionale su: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.