Le luci spente per 30 minuti per dire no al caro bollette

Caro bollette, Fasano aderisce alla campagna promossa da Anci 54 invia stampa Oggi Palazzo di Città si spegnerà dalle 20 alle 20.30. Zaccaria: «Costi insostenibili per i Comuni, il Governo ci ascolti» Attualità di La Redazione Le luci spente per 30 minuti per dire no al caro bollette che avrà pesanti ripercussioni sul bilancio degli enti locali, mettendo a rischio l'erogazione dei servizi alla Comunità. Anche Fasano si spegnerà oggi, lunedì 10 febbraio, in segno di protesta contro il rincaro dei costi energetici. Dalle 20 alle 20.30 calerà il buio su Palazzo di Città per l'iniziativa promossa dall'Anci nazionale. Mezz'ora #alucispente come ha chiesto il presidente dell'associazione nazionale dei Comuni italiani, Antonio De Caro, affinché il Governo ascolti le richieste di tutta Italia. «Il rincaro dei costi comporterà pesanti conseguenze anche sulla nostra città - dice il sindaco Francesco Zaccaria - con aumenti insostenibili per gli enti e per le attività produttive del territorio. Ci auguriamo che il governo ascolti le ennesime richieste provenienti da Anci e da tutti i Comuni affinché si concordino tariffe di luce e gas calmierate e riservate ai Comuni e si adottino politiche a lungo termine che vadano in direzione dell'efficientamento energetico per ridurre i consumi».