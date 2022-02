Da anni la Ruota Panoramica dello Zoosafari è uno dei simboli del territorio, punto di riferimento familiare per i cittadini e affascinante motivo di attrazione per chi si trovi a passare per questa parte della Puglia. Ora diventa anche più affascinante grazie ai coloratissimi e strabilianti spettacoli luminosi.

Con i suoi 24 metri d’altezza e la posizione privilegiata che disvela agli occhi un panorama mozzafiato fatto di colline, mare, ulivi e tanta natura, nessuno è in grado di resistere al fascino intramontabile di un giro sulla Ruota Panoramica.

Adesso, grazie all’uso sapiente dell’illuminazione a LED di ultima generazione, anche guardarla sarà uno spettacolo.

Nella sua nuova veste, ricca di colori, movimento e innovazione, l’attrazione più amata del parco cittadino è pronta a stupire e lasciare col naso all’insù grandi e piccini.

Sono quasi 200000 i piccoli led che sono state impiegati per realizzare l'operazione. La squadra dei tecnici di Fasanolandia ha lavorato "ad alta quota", ricoprendo di luci ogni parte della imponente struttura, dal rosone, ai binari, ai bracci. Si tratta di LED RGB, vale a dire LED rossi, blu e verdi che, combinando questi tre colori, sono in grado di produrre milioni di tonalità di luce.

La Ruota Panoramica, grazie a questa importante novità, regala al territorio nuovi colori e immagini stupefacenti. E allora non resta che volgere lo sguardo verso la collina per ritrovare il consueto punto di riferimento illuminato da una tavolozza di colori e disegni completamente nuovi.