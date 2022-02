Scuola, Zaccaria: «Non ingeneriamo confusione: rischiamo la disinformazione»

«In riferimento ad articoli comparsi oggi sulla stampa locale - dice il sindaco Zaccaria - è il caso di ricordare che l'articolazione dell'orario scolastico su sei o su cinque giorni è di esclusiva competenza dei dirigenti scolastici. Né il sindaco né gli assessori di riferimento hanno alcun potere consultivo o, tantomeno, decisionale. In particolare, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Pezze di Greco, prof. Ferrara, che ringrazio, ha sottoposto la questione a referendum tra le famiglie e il personale docente e non docente, in deroga ai suoi poteri. Ho sentito la necessità di sottolineare a chi spetta la competenza per tale decisione per non ingenerare confusione che, molte volte, rischia di trasformarsi in disinformazione».