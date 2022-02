Convocato il prossimo Consiglio Comunale a Fasano

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seduta ordinaria, il giorno venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 16.00, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

Approvazione resocontazione integrale seduta di consiglio comunale del 17 dicembre 2021

D.Lgs 18.04.2016 n.50 e s.m.i., art. 21, e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'Elenco annuale 2022.

ART. 172, comma 1 lettera c) del DLGS. 18 agosto 2000, n. 267. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457

Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024 con relativi allegati

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva e D.I. provvisoriamente esecutivo, notificato il 6.12.2021 - Gennaio 2022.

Istituzione "Consulta Cittadina del Turismo per il coordinamento e la promozione di attività̀ turistiche" - Adozione "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta Cittadina del Turismo per il coordinamento e la promozione di attività turistiche".

Mozione cons.ri Civicamente Fasano 2021- 2026 avente ad oggetto: Adesione del Comune di Fasano alla Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e alla campagna - M'illumino di meno - promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio 2.