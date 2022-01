È ufficialmente partita la campagna crowdfunding di AccordiAbili sulla piattaforma eppela.com - https://www.eppela.com/musa. Nella splendida cornice della Biblioteca Civica Prospero Rendella di Monopoli, domenica 16 gennaio, si è tenuta la presentazione della campagna con cui l’associazione del presidente Deluci punta a raccogliere fondi per realizzare 10 nuovi MUSA, lo strumento musicale inclusivo e innovativo sviluppato dal team Emotion per chi ha limitate capacità motorie non compensabili attraverso l’adattamento di strumenti convenzionali.

A fare gli onori di casa l’assessora ai servizi sociali, Miriam Gentile che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Monopoli, partner del progetto AbilbAnd, per poi dare spazio alla presentazione del video realizzato per promuovere la campagna “Lo sai che una cannuccia può dar fiato ad un sogno?” visualizzabile sul canale youtube di AccordiAbili - https://www.youtube.com/watch?v=BXnXXqscXQw e alle caratteristiche del prototipo dello strumento M.U.S.A (Mouth Ultimate Sound Adapter), realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal bando Puglia Capitale Sociale 2.0 e da AccordiAbili grazie alle donazioni del 5x1000.

“Prima di ogni altra cosa devo ringraziare - dichiara il presidente Deluci – l’amministrazione comunale di Monopoli e lo staff de La Rendella per la collaborazione e l’ospitalità, è stata veramente una bella serata e ci siamo sentiti come a casa. Sono felice perché aumentano sempre di più le manifestazioni di sostegno alla nostra campagna. A Caparezza, Paolo Fresu e Peppe Servillo si sono aggiunti altri testimonial: i musicisti Roy Paci, Paolo Daniele e Camillo Pace, gli attori: Antonio Stornaiolo, Dante Mamone e Tiziana Schiavarelli, Fabio Tinella e Uccio De Santis, il giornalista del TG2 Daniele Rotondo, il pittore Lorenzo Maria Bottari e tutti i musicisti, oltre me, a cui AccordiAbili permette di continuare a fare musica: Antonio Rosafio, Donato Lerna, Francesco Nurra, Giulio Lorusso, Leo Laguardia e Raffaele Convertino. Sostenere economicamente la campagna – aggiunge Deluci- è semplice basta collegarsi alla piattaforma www.eppela.com e donare a partire da 10 €; per farlo basta avere una qualsiasi carta di pagamento oppure fare un bonifico dal proprio conto, se poi qualcuno vorrà condividere la sua donazione sui propri profili facebook ed instagram, si unirà agli altri testimonial della campagna. Per chi ne avesse bisogno abbiamo realizzato un tutorial che lo guiderà nei vari passaggi e come per ogni campagna di crowdfunding che si rispetti, previsto delle ricompense per tutti i donatori. Abbiamo però bisogno della generosità di quanta più gente possibile! Solo raccogliendo diecimila euro potremo realizzare 10 nuovi MUSA da mettere a disposizione di scuole con indirizzo musicale per consentire di far musica anche a ragazzi e ragazze la cui disabilità non consente l’utilizzo di altri strumenti musicali.”