“MUSA… una cannuccia per dar fiato a un sogno”, domenica parte la campagna di crowdfunding

Domenica 16 gennaio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Civica Prospero Rendella di Monopoli, si terrà la presentazione della campagna di crowdfunding, con cui l’associazione del presidente Deluci punta a raccogliere fondi per realizzare nuovi MUSA, lo strumento musicale inclusivo e innovativo sviluppato dal team Emotion per chi ha limitate capacità motorie non compensabili attraverso l’adattamento di strumenti convenzionali, nell’ambito del progetto AbilbAnd, cofinanziato dal bando Puglia Capitale Sociale 2.0.

«Per prima cosa devo ringraziare - dichiara il presidente Deluci – i partner dell’APS Fare per la collaborazione e tutti gli amici che sono stati e saranno al nostro fianco in questa campagna. Aver ricevuto il sostegno di artisti come Caparezza, Paolo Fresu e Peppe Servillo ci ha dato una grande carica e sono convinto che anche altri seguiranno il loro esempio. Siamo fiduciosi che il nostro sogno di riuscire a realizzare almeno altri 10 MUSA possa diventare realtà grazie alla campagna di crowdfunding “Musa… una cannuccia per dar fiato a un sogno”. Ci piacerebbe – continua Deluci - metterli a disposizione di scuole con indirizzo musicale per consentire di far musica anche a ragazzi e ragazze la cui disabilità non consente l’utilizzo di altri strumenti musicali. Gli esperti di AccordiAbili si occuperanno anche della formazione dei docenti, affinché possano insegnare ai ragazzi come sfruttare tutte le potenzialità del MUSA. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – conclude il presidente -, per sostenere economicamente la campagna è semplice e basta donare anche solo 5 €, perciò a partire da domenica pomeriggio, spero che siate in tantissimi a collegarvi alla piattaforma www.eppela.com, a fare la vostra donazione e se vi va anche a condividerla sui propri profili facebook ed instagram».

M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter) è uno strumento ibrido (analogico ed elettronico) che potrà essere programmato e personalizzato secondo le esigenze dei fruitori che potranno suonare grazie ai comandi attuati con il movimento del capo e con un semplice soffio attraverso una comune cannuccia per alimenti, intercambiabile, che agisce come leva di comando dello strumento.

Intanto i volontari di AccordiAbili continuano a lavorare per organizzare al meglio l’evento di lancio della campagna a cui si potrà accedere solo con green pass rafforzato e indossando mascherina FFP2. In considerazione della capienza ridotta al 50% della sala de “La Rendella”, la presentazione sarà trasmessa in diretta sui profili facebook e instagram di AccordiAbili. Questo il programma dell’evento: in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Monopoli, partner del progetto Abilband, apriranno gli interventi Rosanna Perricci e Miriam Gentile, rispettivamente assessora alla cultura e ai servizi sociali, toccherà quindi al presidente Vincenzo Deluci presentare il progetto e la campagna con i contributi video di Caparezza, Peppe Servillo e Paolo Fresu. Sarà poi Fabrizio Giannuzzi a presentare la proiezione del corto, di cui è sceneggiatore e regista, “Lo sai che una cannuccia può dar fiato ad un sogno?” ideato e realizzato per promuovere la campagna. Dopodiché toccherà a Roberto De Nicolò presentare caratteristiche e potenzialità del M.U.S.A. Infine chiuderà l’evento l’esibizione live dell’AbibAnd, gruppo musicale composto prevalentemente da musicisti con disabilità formatosi grazie proprio al progetto finanziato dal bando regionale Puglia Capitale Sociale 2.0 e dai fondi ricevuti da AccordiAbili con le donazioni del 5x1000.