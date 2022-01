Humanamente propone la nuova edizione del progetto dedicato alla gravidanza e ai primi mesi di vita

L’Associazione Humanamente di Fasano apre il nuovo anno ponendo ancora una volta la sua attenzione alla vita e lo fa con una nuova edizione del progetto “Accompagnare alla vita!”.

Si tratta di un progetto che ha come finalità principale quella di accompagnare le coppie che intendono avere un figlio a vivere questo momento con serenità. A differenza di altri percorsi gravidanza, che solitamente si concentrano solo sugli ultimi mesi di gravidanza ed hanno come interlocutrici principali solo le future mamme, il progetto di Humanamente vede il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare per l’intera durata della gravidanza ed anche nella fase successiva, il puerperio, che è altrettanto delicato come periodo e che merita un accompagnamento adeguato.

«Abbiamo voluto riproporre questo progetto, integrandolo con nuove professionalità, perché intendiamo offrire un accompagnamento valido ai futuri genitori», dichiara il dott. Luigi Pugliese – Presidente dell’Associazione Humanamente.

«In questo periodo storico generare una nuova vita non è facile. Ci sono tante pressioni, tante paure e spesso la gravidanza diventa qualcosa da rimandare o da vivere con ansia. Noi vogliamo offrire uno spazio dove le future mamme possano sentirsi accolte, ascoltate e possano imparare a gestire al meglio questo meraviglioso atto di amore verso la vita».

Il percorso, rivolto non soltanto alle future mamme, ma anche ai papà, vedrà intervallarsi diversi professionisti che l’Associazione ha messo insieme in una squadra guidata dall’infermiera e socia dell’Associazione Humanamente, la dott.ssa Angela Carrieri. Gli incontri saranno online con cadenza quindicinale, e vedranno la presenza di Psicologi, Fisioterapista, Biologa nutrizionista, Consulente del latte, Ostetrica e Anestesista con possibilità di richiedere delle consulenze personali. Inoltre, sarà proposto anche di partecipare al Corso di Primo Soccorso, riconosciuto dall’IRC (Italian Resuscitation Council) con rilascio di attestato e brevetto certificato dalla centrale operativa 118 regionale, dove si approfondiranno le tecniche di rianimazione e disostruzione pediatrica attraverso l’utilizzo di attrezzature all’avanguardia con sistemi di feedback immediato.

«Abbiamo voluto offrire il massimo delle competenze e professionalità disponibili per un progetto a cui crediamo molto – dichiara la dott.ssa Carrieri – perché quando si parla di salute è importante affidarsi a professionisti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con cura e attenzione».

Alle partecipanti al percorso, infine, l’Associazione Humanamente riserverà una serie di agevolazioni e sconti anche in diverse attività commerciali convenzionate come sanitarie, parafarmacie e negozi specializzati nell’infanzia per l’acquisto del corredino e di altri prodotti utili per i neonati e le loro mamme.

Per informazioni e iscrizioni (entro il 03 febbraio) è possibile contattare l’Associazione Humanamente al numero 080/3212174, o tramite mail: humanamentefasano@gmail.com o recandosi presso la sede in Via Gramsci, 12 a Fasano.

“Aspettiamo con entusiasmo tutte le future mamme e papà che vorranno affidarsi ad Humanamente per essere accompagnati e ricevere un supporto adeguato”.