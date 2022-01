Sono 418 i casi di Covid nel Comune di Fasano. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino settimanale.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano i casi sono 103 (pari al 24,6%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 282 (pari al 67,5%) tra i 19 e i 64 anni, 26 (pari al 6,2%) tra gli 65 e i 79 anni e 7 (1,7%) oltre gli 80 anni.

«Ancora una volta registriamo un aumento dei contagi, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questo ulteriore innalzamento dei casi a Fasano deve richiamarci alla prudenza e al rispetto scrupoloso delle regole che conosciamo bene da tempo: mascherina, gel, distanziamento. Nonostante il numero dei positivi sia cresciuto nessun cittadino fasanese è in pericolo di vita o affetto dalle conseguenze più gravi del virus. Per questo è importante continuare con le vaccinazioni: booster per tutti e incremento delle somministrazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’unica strada per proteggere noi e i nostri cari dal virus e liberarcene quanto prima è il vaccino».

È possibile consultare le FAQ aggiornate sull'utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena (valide su tutto il territorio nazionale) al seguente link:

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?fbclid=IwAR0rC0YXs_q1NiK6SE5qY7iuMrusVcxWJHWZgSVbnd0QBAOFTmd_p6TgyEU#zone