Servizio di raccolta rifiuti a Fasano: per informazioni e ritiri kit rivolgersi all’U.R.P.

Nella sede dell’ex Tribunale in via Fratelli Rosselli a Fasano è sempre attivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, avamposto fondamentale per richiedere qualsiasi tipo di informazioni sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Solo e soltanto presso l’U.R.P., inoltre, è possibile:

- ritirare l’ecotessera per accedere alle isole ecologiche informatizzate;

- ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta;

- sostituire mastelli che si sono rotti o che sono stati smarriti/rubati;

- ritirare le buste biodegradabili e compostabili per il conferimento della frazione organica.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Si ricorda all’utenza che al fine di ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta sono necessari: documento d’identità, tessera sanitaria e intestazione della bolletta TARI.