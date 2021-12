Sono 213 i casi di Covid nel Comune di Fasano. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino settimanale.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano i casi sono 39 (pari al 18,3%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 157 (pari al 73,7%) tra i 19 e i 64 anni, 12 (pari al 5,6%) tra gli 65 e i 79 anni e 5 (2,3%) oltre gli 80 anni.

«L’aumento dei contagi era prevedibile ed è in linea con quello che sta accadendo ovunque - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, ma invito tutti i cittadini a mantenere la calma, perché l’aumento dei casi non sta facendo registrare aumento di ricoveri e terapie intensive. I vaccini ci stanno difendendo dai sintomi gravi: i positivi aumentano, il virus dà segni di maggior contagiosità, ma di minore potenza.

Siamo in attesa delle indicazioni del Governo e del Cts, che si riuniranno domani per discutere eventuali modifiche dei termini della quarantena, nel frattempo però dobbiamo continuare a fare il nostro dovere: terza dose per tutti, vaccinazioni pediatriche per i bambini dai 5 agli 11 anni, mascherina, gel e distanziamento. Il più importante degli appelli però è per chi non lo ha ancora fatto: vaccinatevi».