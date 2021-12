Rinnovo cariche Associative e Decennale Associazione “Calliope”

Il giorno 13 dicembre c.m presso la Casa delle Associazioni si è tenuta la Conferenza “Dieci anni di Calliope”, durante la quale è stato presentato il Logo celebrativo dell’Associazione e il Consiglio Direttivo che guiderà il sodalizio per il prossimo triennio.

Presenti il Presidente Mariateresa Maggi, riconfermata e al suo terzo mandato consecutivo, il Vice Presidente Valentina Pugliese e i Consiglieri Maria Teresa Lorusso, Vito Rubino e Simona Bianco.

Dopo un breve excursus delle attività svolte dall’ Associazione, la Presidente ha presentato il logo celebrativo, realizzato dal grafico freelance Domenico Mangini, che accompagnerà gli eventi in programma nell’ anno 2022.

L’Associazione Culturale “Calliope” ha organizzato, nei suoi primi dieci anni, centocinquanta eventi: Festival, Mostre Fotografiche, Concerti, momenti di sensibilizzazione e formazione su tematiche importanti e di attualità, nonché attività ludico –ricreativo pedagogiche.

“Una realtà bellissima che in questi anni ha costruito tanto- dichiara la Presidente- Calliope ha creato legami, lavorando in sinergia con la Pubblica Amministrazione, scuole, Università, attività commerciali e con oltre 60 Associazioni del territorio, a tal proposito si è fatta promotrice e capofila del Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano” nel settembre 2019.Una realtà che ha aperto le porte ai numerosi artisti, talenti del nostro territorio e non solo. Un punto di riferimento per molti, una vera e propria famiglia, un posto sicuro dove poter sempre tornare e sentirsi a casa e accolti. Il mio sincero grazie ai ragazzi di ieri, di oggi e di domani. Grazie alle Istituzioni, Associazioni e Attività Commerciali e a quanti hanno contribuito a vario titolo alla crescita di questa realtà.”

Sono aperte le iscrizioni al tesseramento Anno 2022 e invitiamo la Cittadinanza a seguirci sui nostri canali social facebook e Instagram. Per info: 3347030282/calliope.fasano@libero.it